Беларусь будет активнее привлекать туристов из Китая

Такие мероприятия планируется в этом году продолжить в Москве и российских регионах. Беларусь также собирается выстроить эффективные деловые связи между китайскими и белорусскими туркомпаниями. В частности, планируется расширить план участия белорусских туроператоров в выставках для продвижения туристического продукта не только в Пекине, но и там, где развиты инфраструктура и услуги, а также налажено прямое авиасообщение. В том числе в Шанхае, Гонконге, Урумчи.