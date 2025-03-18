Беларусь будет активнее привлекать туристов из Китая

Дмитрий Морозов отметил, что такой формат зарекомендовал себя успешно в прошлом году на презентации туристического потенциала Беларуси в Москве. В феврале прошел китайско-белорусский воркшоп в Минске во время информационного тура для китайских туроператоров.
Такие мероприятия планируется в этом году продолжить в Москве и российских регионах. Беларусь также собирается выстроить эффективные деловые связи между китайскими и белорусскими туркомпаниями. В частности, планируется расширить план участия белорусских туроператоров в выставках для продвижения туристического продукта не только в Пекине, но и там, где развиты инфраструктура и услуги, а также налажено прямое авиасообщение. В том числе в Шанхае, Гонконге, Урумчи.
По словам Дмитрия Морозова, сейчас ведутся переговоры с провинцией Шэньси с целью активизировать сотрудничество в туризме с учетом открытия рейса Сиань — Минск. Прямое авиасообщение накануне Нового года запустила авиакомпания Air China.
Кроме того, будут организованы ознакомительные туры в Беларусь туроператоров из российских регионов и стран Персидского залива. Сотрудничеству будет способствовать открытие авиасообщения с Оманом.