Доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года

За последнее время курс доллара в Беларуси снижается на торгах девятый день подряд. Это поступательное снижение привело к тому, что курс доллара достиг минимума за последние полтора года, до уровня августа 2023 года. А с начала 2025-го доллар потерял уже 42 белорусских копейки.