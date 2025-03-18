Доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года

Курс доллара, курс евро и курс юаня снизились на торгах 18 марта, курс российского рубля подрос. Подробнее сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
За последнее время курс доллара в Беларуси снижается на торгах девятый день подряд. Это поступательное снижение привело к тому, что курс доллара достиг минимума за последние полтора года, до уровня августа 2023 года. А с начала 2025-го доллар потерял уже 42 белорусских копейки.
По итогам торгов 18 марта доллар также потерял в «весе» 1,97%. Его средневзвешенное значение составило 3,0545 белорусского рубля.
Евро также «похудел» во вторник, но сильнее — на 2,37%. В среднем за 1 евро на бирже предлагали 3,2911 белорусского рубля.
Не удержал позиции и китайский юань, отминусовав 1,72%. Его среднее значение составило 4,2177 белорусского рубля.
Курс российского рубля на торгах прибавил 1,5%, укрепившись в валютной корзине. В среднем на бирже 100 российских рублей продавали за 3,6585 белорусского рубля.
Мы писали, что накануне Нацбанк ощутимо уменьшил курс доллара и курс евро на 18 марта.