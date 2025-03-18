Омичам рассказали, когда устранят ямы на мосту у Телецентра

В Омске жители через соцсети обратились к администрации с просьбой срочно отремонтировать ямы на мосту 60 лет ВЛКСМ. Водители жалуются, что из-за неровностей движение по мосту сильно затруднено, а время прохождения пробок возросло в несколько раз.
В ответ мэрия города объяснила, что подрядчик уже проводил аварийно-восстановительные работы с использованием холодного асфальта в ночное время, но завершить ремонт полностью можно будет только с наступлением положительных температур.
«Очередной ремонт состоится в ночь со среды на четверг на этой неделе. С наступлением положительных температур неровности дороги будут устранены с применением горячей смеси. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — сообщили в мэрии.