Новосибирск перечислил 1,2 миллиарда ₽ для завершения моста через Обь

Министерство транспорта Новосибирской области перечислило 1,2 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого моста через Обь. Эти средства были выделены из капитального гранта федерального бюджета и поступили на счета концессионера — ООО «Сибирская концессионная компания», дочерней структуры группы «ВИС», которая занимается реализацией проекта.
Этот транш стал частью финансирования стратегически важного для региона объекта транспортной инфраструктуры. Выплата была произведена в январе 2025 года, несмотря на ранее объявленные переносы сроков сдачи моста. Напомним, что задержки в строительстве были связаны с несвоевременной выплатой федерального гранта, что также повлияло на срок завершения работы.
Четвертый мост через Обь является ключевым проектом для улучшения транспортной ситуации в Новосибирске. На данный момент строительная готовность моста составляет 92% для основной эстакады, 97% для правобережной транспортной развязки и около 80% для левобережной. Это свидетельствует о значительном прогрессе в работах, хотя проект всё ещё не завершён.
Ранее сообщалось, что задержки в строительстве вызвали некоторые разногласия. Например, высказывались предположения, что китайские строители смогли бы завершить строительство моста в разы быстрее, чем местные компании. Однако власти Новосибирской области остаются уверены, что проект будет завершён с учётом всех строительных норм и стандартов.
Проект моста является не только важным для города, но и для всей транспортной сети региона, поскольку он значительно улучшит связь между различными частями Новосибирска и обеспечит дополнительную транспортную нагрузку. С момента завершения строительства, планируется, что мост станет важным элементом для решения проблемы пробок и перегрузки существующих транспортных артерий города.