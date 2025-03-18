Новосибирск перечислил 1,2 миллиарда ₽ для завершения моста через Обь

Четвертый мост через Обь является ключевым проектом для улучшения транспортной ситуации в Новосибирске. На данный момент строительная готовность моста составляет 92% для основной эстакады, 97% для правобережной транспортной развязки и около 80% для левобережной. Это свидетельствует о значительном прогрессе в работах, хотя проект всё ещё не завершён.