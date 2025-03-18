Власти снесут 95% существующих киосков в Екатеринбурге

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками в марте 2024 года анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта. Максим Чаплыгин отмечал, что в 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек, из которых 35−40% придется ликвидировать силам мэрии.