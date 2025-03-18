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В Казахстане создано Агентство по атомной энергии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Документом предусмотрено создание Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: EL.kz

Согласно Указу, новое Агентство станет государственным органом, который будет подчиняться и отчитываться напрямую Президенту Казахстана. Оно получит полномочия Министерства энергетики РК в сферах:

  • недропользования в части добычи урана,
  • использования атомной энергии,
  • обеспечения радиационной безопасности населения,
  • создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Кроме того, Агентство становится правопреемником Министерства энергетики в пределах переданных функций и обязательств.

Администрации Президента поручено разработать положение о новом органе и представить предложения по перераспределению кадров между Министерством энергетики и Агентством. В свою очередь, Правительство должно обеспечить передачу штатов и выполнение иных мер, необходимых для реализации Указа.

Контроль за исполнением документа возложен на Администрацию Президента Казахстана. Указ вступил в силу со дня подписания.