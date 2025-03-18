В Казахстане создано Агентство по атомной энергии

Согласно Указу, новое Агентство станет государственным органом, который будет подчиняться и отчитываться напрямую Президенту Казахстана. Оно получит полномочия Министерства энергетики РК в сферах:
- недропользования в части добычи урана,
- использования атомной энергии,
- обеспечения радиационной безопасности населения,
- создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
Кроме того, Агентство становится правопреемником Министерства энергетики в пределах переданных функций и обязательств.
Администрации Президента поручено разработать положение о новом органе и представить предложения по перераспределению кадров между Министерством энергетики и Агентством. В свою очередь, Правительство должно обеспечить передачу штатов и выполнение иных мер, необходимых для реализации Указа.
Контроль за исполнением документа возложен на Администрацию Президента Казахстана. Указ вступил в силу со дня подписания.