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В Самарской области планируют увеличить число «Ласточек»

Вечерний рейс «Ласточки» могут продлить до Новокуйбышевска.

Источник: минтранспорта Самарской области

В Самарской области обсудили перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО «СППК» проехали по маршруту «Самара — Тольятти — Сызрань — Самара».

Чтобы продолжить дальнейшее развитие маршрутной сети, в регионе рассматривают предложение об увеличении дневной пары «Ласточек», а также продление вечернего рейса до Новокуйбышевска, отметили в министерстве транспорта.

Маршрут станет самым поздним из Самары в Новокуйбышевск. Отправление из региональной столицы — в 22:53, прибытие в Новокуйбышевск — в 23:17.