В Самарской области планируют увеличить число «Ласточек»

В Самарской области обсудили перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО «СППК» проехали по маршруту «Самара — Тольятти — Сызрань — Самара».