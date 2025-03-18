В Самарской области планируют увеличить число «Ласточек»

В Самарской области обсудили перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО «СППК» проехали по маршруту «Самара — Тольятти — Сызрань — Самара».
Чтобы продолжить дальнейшее развитие маршрутной сети, в регионе рассматривают предложение об увеличении дневной пары «Ласточек», а также продление вечернего рейса до Новокуйбышевска, отметили в министерстве транспорта.
Маршрут станет самым поздним из Самары в Новокуйбышевск. Отправление из региональной столицы — в 22:53, прибытие в Новокуйбышевск — в 23:17.