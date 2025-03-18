На содержание бездомных животных на Кубани направят 166 млн рублей

На Кубани сейчас работают 19 приютов, рассчитанных на единовременное содержание 4568 животных. Среди них — муниципальные учреждения в Сочи (348 мест) и Краснодаре (до 1 тыс. животных в зависимости от размеров). Приют в Сочи открылся в декабре 2023 года, в Краснодаре строительство завершили в ноябре 2024 года. В последнем сейчас завершаются подготовительные мероприятия.