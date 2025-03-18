На содержание бездомных животных на Кубани направят 166 млн рублей

Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на краевой департамент ветеринарии. Средства, выделяемые на одно животное, составят 13,5 тыс. руб.
Проблема регулирования численности бездомных животных остается в повестке федеральных властей. В Госдуме обсуждаются поправки, предусматривающие запрет на возврат отловленных собак в прежнюю среду обитания и возможность их эвтаназии. Законодательные изменения поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин после нападения собак на ребенка в Сочи.
На Кубани сейчас работают 19 приютов, рассчитанных на единовременное содержание 4568 животных. Среди них — муниципальные учреждения в Сочи (348 мест) и Краснодаре (до 1 тыс. животных в зависимости от размеров). Приют в Сочи открылся в декабре 2023 года, в Краснодаре строительство завершили в ноябре 2024 года. В последнем сейчас завершаются подготовительные мероприятия.
За отлов и содержание бездомных животных отвечают юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые муниципальными властями. При этом отсутствие специализированных организаций на территории региона не препятствует их деятельности: к работе могут привлекаться подрядчики из других субъектов РФ, уточнили в департаменте.