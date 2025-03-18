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В Самарской области планируют создать беспересадочный маршрут между городами

В регионе может появиться маршрут из Тольятти через Самару в Сызрань.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошло обсуждение развития транспорта. Министр транспорта встретился с представителями железной дороги и пригородной пассажирской компании, об этом сообщили в профильном министерстве.

В регионе планируют создать беспересадочный маршрут по выходным дням. Он будет идти из Тольятти через Самару в Сызрань, с объединением расписаний электропоездов «Ласточка», отметили в сообщении.

Новый маршрут станет самым длинным в регионе, его протяженность составит 257 км. Напомним, также в губернии обсудили возможное продление маршрута «Ласточек» до Новокуйбышевска.