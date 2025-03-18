Слюсарь рассказал о перспективах развития авиапромышленности в Таганроге

«Накануне на другом конце нашей страны, в Комсомольске-на-Амуре, коллеги-авиастроители подняли в воздух самолет Суперджет-100 на новых российских двигателях ПД-8. Они были созданы в кратчайшие по мировым меркам сроки. Россия подтверждает, что мы — в клубе авиационных держав и способны создавать сложные технологические продукты, преодолевать вызовы», — написал на своей странице в Телеграм глава донского региона.