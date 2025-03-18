Слюсарь рассказал о перспективах развития авиапромышленности в Таганроге

Двигатели ПД-8, которые созданы в России в кратчайшие по мировым меркам срокам, планируется устанавливать и на таганрогских самолетах-амфибиях Бе-200.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о перспективах развития самолетов-амфибий Бе-200. Их выпускает Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени М. Бериева.
«Накануне на другом конце нашей страны, в Комсомольске-на-Амуре, коллеги-авиастроители подняли в воздух самолет Суперджет-100 на новых российских двигателях ПД-8. Они были созданы в кратчайшие по мировым меркам сроки. Россия подтверждает, что мы — в клубе авиационных держав и способны создавать сложные технологические продукты, преодолевать вызовы», — написал на своей странице в Телеграм глава донского региона.
Он также заметил, что впереди еще много работы: к испытательным полетам должна присоединится еще одна машина. А также поздравил всех авиастроителей и отдельно коллег в Объединенной авиастроительной корпорации со значимым событием.
«Создание новой импортозамещенной версии самолета Суперджет-100 на отечественных двигателях — важный проект для укрепления технологического суверенитета нашей страны. Он также открывает перспективы и для развития промышленности Ростовской области», — уверен глава региона.
По его словам, впоследствии новые российские двигатели ПД-8 планируется устанавливать и на самолетах-амфибиях Бе-200, которые производятся в Таганроге.