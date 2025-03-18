Турчин исключил печать денег в Беларуси без разумных подходов

Отвечая на вопрос о том, что в республике могут запустить печатный станок, глава правительства напомнил, что эмиссия денег есть в каждой стране.
Вопрос в размерах эмиссии. Если эмиссия производится в разумных размерах, то она не оказывает негативного влияния на экономику. Печатание денег без разумных подходов — эта ситуация в нашей стране исключена.
Он заверил, что в правительстве и Нацбанке работают компетентные люди, которые не допустят гиперинфляции, падения валютного курса и печатания денег.
Стоит задача обеспечить сбалансированный экономический рост. Да, есть макроэкономическая стабильность, есть рост. Иногда очень сложно найти этот баланс.
По мнению Турчина, между большим ростом экономики или макроэкономической стабильностью, нужно выбирать второе.
Ранее белорусские власти утвердили прогноз, согласно которому внутренний валовый продукт за текущий год должен увеличиться на 4,1%. При этом инфляция по итогам 2025 года не должна превысить 5%.