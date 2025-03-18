Новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов

Вновь назначенный премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о зарплатах в стране, передает БелТА.
В частности, новый премьер сказал о том, что в Беларуси достигнут высокий уровень заработной платы. При этом он высказался о том, что будет дальше с зарплатами белорусов.
— Хотелось бы сохранить рост уровня заработной платы, — прокомментировал глава правительства.
Но еще Турчин сказал о необходимости обеспечения роста белорусской экономики. И предостерег от вреда макроэкономике.
— Сегодня мы должны обеспечить рост нашей экономики, ни в коем случае не навредив этой макроэкономической стабильности, — подчеркнул Турчин.
И также новый премьер Турчин попросил одобрение Лукашенко на важные программы.
А еще президент Беларуси сказал, какие вопросы нужно решить новому премьер-министр.