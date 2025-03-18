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Новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов

Новый премьер Турчин хочет сохранить рост зарплат в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вновь назначенный премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о зарплатах в стране, передает БелТА.

В частности, новый премьер сказал о том, что в Беларуси достигнут высокий уровень заработной платы. При этом он высказался о том, что будет дальше с зарплатами белорусов.

— Хотелось бы сохранить рост уровня заработной платы, — прокомментировал глава правительства.

Но еще Турчин сказал о необходимости обеспечения роста белорусской экономики. И предостерег от вреда макроэкономике.

— Сегодня мы должны обеспечить рост нашей экономики, ни в коем случае не навредив этой макроэкономической стабильности, — подчеркнул Турчин.

И также новый премьер Турчин попросил одобрение Лукашенко на важные программы.

А еще президент Беларуси сказал, какие вопросы нужно решить новому премьер-министр.