В заброшенных шахтах Прикамья начнут добывать редкоземельные металлы

В Пермском крае появится технология добычи редкоземельных металлов из изливов вод заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Над ней работают ученые Пермского госуниверситета.
В 1980−90-х годах в Прикамье уже проводили исследования на шахтах КУБа — «Ключевская», «Центральная» и «Широковская». Выводы ученых показали наличие в горных породах химических микроэлементов, включая ниобий, вольфрам и скандий. После прекращения работы шахт начала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Она вступала в реакцию окисления, загрязняла водоемы.
Ранее в ходе судебных разбирательств, касающихся загрязнения рек в регионе, стало известно, что на территории Кизеловского угольного бассейна с 1993 по 2001 годы прекратилась добыча угля, но консервация шахт и работы для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду не проведены надлежащим образом.
В брошенных шахтах скапливалась дождевая и талая воды, в которых постепенно накапливались вредные химические элементы. Со временем они стали попадать в водоемы Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского районов.
Ученые ПГНИУ пришли к выводу, что в изливах шахтных вод есть редкоземельные металлы, для их добычи необходимо разработать определенную технологию. Она заключается в одновременной очистке вод и извлечении из них ценных компонентов.
В Пермском крае с прошлого года уже начали очистку рек Кизеловского угольного бассейна, пострадавших от изливов кислых шахтных вод. Работы проводят по ранее принятой программе федерального правительства.