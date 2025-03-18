В заброшенных шахтах Прикамья начнут добывать редкоземельные металлы

В 1980−90-х годах в Прикамье уже проводили исследования на шахтах КУБа — «Ключевская», «Центральная» и «Широковская». Выводы ученых показали наличие в горных породах химических микроэлементов, включая ниобий, вольфрам и скандий. После прекращения работы шахт начала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Она вступала в реакцию окисления, загрязняла водоемы.