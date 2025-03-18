«Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет». Новый премьер Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в республике, передает БелТА.
Новый премьер заметил, что в обществе витает ошибочное мнение о том, что в Беларуси будто бы запустят печатный станок для денег и экономика рухнет.
— Отвечая на волнующий, наверное, все наше общество вопрос о том, что сейчас новое правительство вместе с Нацбанком напечатают такое количество денег, что экономика рухнет, будет гиперинфляция, валютный курс рухнет, хочу просто всех успокоить — наших граждан, наших экспертов, — прокомментировал он.
Турчин обратил внимание на то, что в Совмине и Нацбанке трудятся компетентные специалисты, понимающие все вызовы и риски. И отметил, что перед правительством поставлена задача обеспечить сбалансированный экономический рост.
— Да, есть макроэкономическая стабильность, есть рост, — подчеркнул премьер.
Турчин отметил, что порой сложно найти баланс между стабильностью и ростом, но, по его мнению, выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, лучше выбрать второй вариант.
Премьер-министр заявил также, что бездумная эмиссия денег в Беларуси исключена. Хотя и заметил, что эмиссия денег в разумных пределах есть в каждом государстве. Но вопрос в ее размерах. И, если они разумны, эмиссия тогда не скажется негативно на экономике.
— Печатание денег без разумных подходов — эта ситуация в нашей стране исключена, — утверждает глава правительства.
Кроме того, новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов.
И также новый премьер Турчин попросил одобрение Лукашенко на важные программы.