«Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет». Новый премьер Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси

Премьер-министр заявил также, что бездумная эмиссия денег в Беларуси исключена. Хотя и заметил, что эмиссия денег в разумных пределах есть в каждом государстве. Но вопрос в ее размерах. И, если они разумны, эмиссия тогда не скажется негативно на экономике.