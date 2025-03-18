Мост на остров Сарпинский в Волгограде построят в течение 5 лет

«Это важнейшее, поворотное событие для Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров. — Легко не будет: в ближайшие пять лет необходимо не только спроектировать и построить мост, реализовать планы по транспортному развитию, но и выполнить большую работу по созданию инфраструктуры на Сарпинском».