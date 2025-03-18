Мост на остров Сарпинский в Волгограде построят в течение 5 лет

На встрече присутствовали представители Института Генплана Москвы, компаний «Лидер» и «Сарпинский Развитие», сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Обсуждались сроки и этапы работ по преображению территории. Строительство моста на Сарпинский станет ключевым объектом проекта.
Андрей Бочаров сообщил о начале конкурса на проектирование моста, подчеркнув, что средства для этого уже предусмотрены. Он отметил важность совместной работы и поблагодарил участников совещания за выполнение обязательств. Губернатор подчеркнул, что строительство моста — это поворотное событие для региона.
«Это важнейшее, поворотное событие для Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров. — Легко не будет: в ближайшие пять лет необходимо не только спроектировать и построить мост, реализовать планы по транспортному развитию, но и выполнить большую работу по созданию инфраструктуры на Сарпинском».
Проект предполагает создание круглогодичного семейного комплекса на речных островах Сарпинский — Голодный. Реализация проекта должна способствовать развитию Волгоградской агломерации и достижению целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По задачам губернатора до 2034 года регион планирует увеличить ежегодное число туристов до 5 млн человек.
Проект создания уникального туристического кластера входит в 10-летнюю программу развития Волгоградской агломерации — поручением Президента России в его реализации участвует Правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация «Туризм.РФ».