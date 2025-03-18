Совет Европы одобрил выделение Молдове 1,9 млрд евро на «усиление реформ»

Пакет в размере 1,9 миллиарда евро является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС Молдовы… Он будет стимулировать экономику и приблизит страну к членству в ЕС за счет ускорения реформ.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта, находясь с визитом в Кишиневе, заявил, что первый транш в размере 300 миллионов евро из данного «пакета поддержки» поступит в Молдову до конца апреля.
Ранее Европейский парламент проголосовал за план роста для Республики Молдова, для реализации которого будут выделены средства в размере 1,9 миллиарда евро. Деньги будут направлены на поддержку экономического развития республики, модернизацию инфраструктуры и укрепление реформ, необходимых для вступления в Европейский союз.
Пакет финансовой помощи для Молдовы состоит из 385 миллионов евро в виде грантов и 1,5 миллиарда евро в виде льготных кредитов. Средства будут выделяться с 2025 до 2027-го два раза в год в зависимости от прогресса проведения реформ.