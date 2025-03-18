Совет Европы одобрил выделение Молдове 1,9 млрд евро на «усиление реформ»

Пакет финансовой помощи для Молдовы состоит из 385 миллионов евро в виде грантов и 1,5 миллиарда евро в виде льготных кредитов. Средства будут выделяться с 2025 до 2027-го два раза в год в зависимости от прогресса проведения реформ.