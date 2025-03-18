В Прикамье на строительство нового ипподрома могут выделить 100 млн рублей

Планы по строительству ипподрома рядом с действующим комплексом на Ферме появились еще в 2016 году. Проект был включен в перечень региональных инвестпроектов. Сумма вложений тогда оценивалась в 128 млн руб. Инвестором выступила Федерация конного спорта Пермского края, еще 55 млн руб. безвозмездно выделил MallTech (девелопер ТРК «Планета»). На выделенные средства тогда была разработана проектно-сметная документация, произведен ряд работ. Однако завершение реализации проекта неоднократно переносилось из-за нехватки дополнительных средств. В 2020 году краевые власти указали на то, что строящийся ипподром в итоге не подойдет для полноценных испытаний племенных лошадей из-за небольшого диаметра круга.