В Кишиневе увеличили тарифы на воду и канализацию

Согласно решению регулятора, кубометр воды будет стоить 12,99 лея вместо 10,79 лея. Услуги центральной канализации для бытовых потребителей подорожают до 5,63 лея за кубометр, прежняя цена составляла 4,17 лея за 1 м³.
Для небытовых потребителей тариф останется прежним — 10,16 лея/кубометр.
В НАРЭ объяснили данный рост тарифов ростом эксплуатационных расходов поставщиков, особенно цен на электроэнергию, а также необходимостью поддерживать существующую инфраструктуру, которая несет значительные потери воды -около 27% от общего объема забора.
Новые тарифы вступят в силу после публикации в «Официальном вестнике» (Monitorl oficial).