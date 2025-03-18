Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе увеличили тарифы на воду и канализацию

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило на заседании во вторник новые тарифы на услуги водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, предоставляемые столичной компанией АО «Apa-Canal Chișinău».

Источник: Sputnik.md

Согласно решению регулятора, кубометр воды будет стоить 12,99 лея вместо 10,79 лея. Услуги центральной канализации для бытовых потребителей подорожают до 5,63 лея за кубометр, прежняя цена составляла 4,17 лея за 1 м³.

Для небытовых потребителей тариф останется прежним — 10,16 лея/кубометр.

В НАРЭ объяснили данный рост тарифов ростом эксплуатационных расходов поставщиков, особенно цен на электроэнергию, а также необходимостью поддерживать существующую инфраструктуру, которая несет значительные потери воды -около 27% от общего объема забора.

Новые тарифы вступят в силу после публикации в «Официальном вестнике» (Monitorl oficial).