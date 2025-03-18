В Самаре торги на снос девяти аварийных домов отменили из-за нарушений

В Самаре торги на снос девяти аварийных жилых домов сначала приостановили из-за жалоб, а потом совсем отменили. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика искал городской департамент управления имуществом. На необходимые услуги готовы были выделить почти 19 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 18 932 102 рублей.
Объявление было размещено 24 февраля, заявки перестали принимать 5 марта, а победителя должны были выбрать 7 марта. Жалобы подали две компании. В результате их признали обоснованными, торги отменили, а департаменту выдали предписание.
Все дело в том, что извещение о проведении закупки и приложения к нему были составлены с нарушениями. Документы содержали противоречивые требования к вывозу строительных отходов.