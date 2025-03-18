В Пермском крае нашли исполнителя для строительства подходов к Чусовскому мосту

Входящая в АО «Корпорация развития Пермского края» компания «Дом.59» нашла субподрядчика на строительство подъездов к старому Чусовскому мосту. Работы выполнит ООО «Асфальтобетонный завод № 1».
На обустройство подъездов отвели более двух лет — 27 календарных месяцев. Стоимость контракта составит 1,9 млрд руб. В перечень основных работ вошли: устройство подпорных стенок, ремонт опор моста и сооружение ледорезов.
На объекте завершается передача Пермской концессионной компании земельного участка для размещения техники и рабочей зоны. Ранее компания расторгла договор с АО «Стройтрансгаз», которая после строительства нового Чусовского моста в 2023 году планировала начать ремонт старого. Компания к работам не приступила, новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59».
«По старому Чусовскому мосту проводятся изыскательские работы, идет актуализация проекта для соответствия современным требованиям. На объекте планируется активное начало строительных работ с нового дорожного сезона. Основные работы должны быть завершены до конца 2026 года», — сообщил краевой Минтранс.
Запуск движения по новому Чусовскому мосту состоялся в декабре 2022 года. После этого краевые власти запланировали реконструкцию старого моста, но все работы на объекте были заморожены.