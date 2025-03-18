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В Пермском крае нашли исполнителя для строительства подходов к Чусовскому мосту

Строительство займет более двух лет.

Источник: правительство Пермского края

Входящая в АО «Корпорация развития Пермского края» компания «Дом.59» нашла субподрядчика на строительство подъездов к старому Чусовскому мосту. Работы выполнит ООО «Асфальтобетонный завод № 1».

На обустройство подъездов отвели более двух лет — 27 календарных месяцев. Стоимость контракта составит 1,9 млрд руб. В перечень основных работ вошли: устройство подпорных стенок, ремонт опор моста и сооружение ледорезов.

На объекте завершается передача Пермской концессионной компании земельного участка для размещения техники и рабочей зоны. Ранее компания расторгла договор с АО «Стройтрансгаз», которая после строительства нового Чусовского моста в 2023 году планировала начать ремонт старого. Компания к работам не приступила, новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59».

«По старому Чусовскому мосту проводятся изыскательские работы, идет актуализация проекта для соответствия современным требованиям. На объекте планируется активное начало строительных работ с нового дорожного сезона. Основные работы должны быть завершены до конца 2026 года», — сообщил краевой Минтранс.

Запуск движения по новому Чусовскому мосту состоялся в декабре 2022 года. После этого краевые власти запланировали реконструкцию старого моста, но все работы на объекте были заморожены.