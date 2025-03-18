В Пермском крае нашли исполнителя для строительства подходов к Чусовскому мосту

На объекте завершается передача Пермской концессионной компании земельного участка для размещения техники и рабочей зоны. Ранее компания расторгла договор с АО «Стройтрансгаз», которая после строительства нового Чусовского моста в 2023 году планировала начать ремонт старого. Компания к работам не приступила, новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59».