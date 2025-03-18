Беглов: Большой Смоленский мост в Петербурге планируют открыть в 2027 году

На объекте завершили бетонирование ростверка пятой опоры моста. Это ключевой этап строительства, так как на пятой и шестой опорах будет держаться разводной пролет, отмечают в правительстве Петербурга. Сейчас металлоконструкции разводного пролетного строения укрупняются на Перевозной набережной.
Для бетонирования ростверка строители использовали сразу пять бетононасосов: два находились на рабочем мосту, два — на барже и еще один был в резерве. Всего потребовалось 1610 кубометров бетона. Опора в результате подросла на три метра.
Движение по Большому Смоленскому мосту планируют открыть в 2027 году (ранее говорили о ноябре 2028-го). Он соединит загруженные участки набережных на правом и левом берегах Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. На мосту сделают шесть автомобильных полос и две для трамваев, тротуары и велодорожку. Общая протяженность переправы составит 1,6 километра.
Для подключения моста к улично-дорожной сети Петербурга построят три крупные развязки: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Сейчас специалисты АО «ДиМ» (входит в Нацпроектстрой) сооружают развязку на пересечении с Дальневосточным проспектом. Работы идут на пяти опорах из шести, строители возводят свайное основание армогрунтовой насыпи.