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Беглов: Большой Смоленский мост в Петербурге планируют открыть в 2027 году

Строительство Большого Смоленского моста через Неву идет с опережением графика. Открыть его планируют раньше заявленного. Об этом 18 марта сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На объекте завершили бетонирование ростверка пятой опоры моста. Это ключевой этап строительства, так как на пятой и шестой опорах будет держаться разводной пролет, отмечают в правительстве Петербурга. Сейчас металлоконструкции разводного пролетного строения укрупняются на Перевозной набережной.

Для бетонирования ростверка строители использовали сразу пять бетононасосов: два находились на рабочем мосту, два — на барже и еще один был в резерве. Всего потребовалось 1610 кубометров бетона. Опора в результате подросла на три метра.

Движение по Большому Смоленскому мосту планируют открыть в 2027 году (ранее говорили о ноябре 2028-го). Он соединит загруженные участки набережных на правом и левом берегах Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. На мосту сделают шесть автомобильных полос и две для трамваев, тротуары и велодорожку. Общая протяженность переправы составит 1,6 километра.

Для подключения моста к улично-дорожной сети Петербурга построят три крупные развязки: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Сейчас специалисты АО «ДиМ» (входит в Нацпроектстрой) сооружают развязку на пересечении с Дальневосточным проспектом. Работы идут на пяти опорах из шести, строители возводят свайное основание армогрунтовой насыпи.