В Самарканде реализуют транспортную модель, разработанную российской компанией

Самарканд постепенно превращается в город «миллионник» и ему, безусловно, необходима удобная и грамотно спланированная транспортная модель. Благодаря сотрудничеству с российской компанией, она у нас есть, и мы поэтапно ее реализуем. Ожидается, что после выполнения всех намеченных задач общественным транспортом будет пользоваться каждый третий житель и гость Самарканда. Как результат, на дорогах будет меньше пробок, ДТП, да и вредных выхлопных газов.