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Эксперт: Молдова переживает один из тяжелейших экономических кризисов

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В Молдове два квартала подряд сокращается ВВП, а в 2024 году его рост составил всего 0,1%, что позволяет утверждать, что Молдова переживает один из тяжелейших экономических кризисов за последние десятилетия, отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Источник: Sputnik.md

Он отметил, что за последние пять лет экономика Молдовы выросла лишь на 0,4%, что сравнимо с постсоветским кризисом. Эксперт указал на ключевые показатели спада:

Упадок аграрного сектора (-14,6%) — убытки в семь миллиардов леев и удар по доходам фермеров;

Сокращение промышленности (-3,4%) — потери в три миллиарда леев и кризис производства;

Сокращение рабочих мест (-3,7%) — минус 40 000 рабочих мест в реальном секторе, при этом госаппарат увеличился на 7000 сотрудников;

Падение экспорта (-12,2%) — убытки в 493 миллионов долларов, снижение конкурентоспособности.

По словам Ионицэ, за последние четыре года Молдова получила 3,4 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, но они не привели к экономическому росту, а лишь увеличили зависимость от внешних займов.

При этом эксперт утверждает, что вместо стратегии восстановления власть продолжает надеяться на иностранное финансирование, однако без реформ, поддержки предпринимателей и снижения зависимости от импорта страна рискует увязнуть в затяжной экономической стагнации.