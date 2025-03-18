Эксперт: Молдова переживает один из тяжелейших экономических кризисов

Он отметил, что за последние пять лет экономика Молдовы выросла лишь на 0,4%, что сравнимо с постсоветским кризисом. Эксперт указал на ключевые показатели спада:
Упадок аграрного сектора (-14,6%) — убытки в семь миллиардов леев и удар по доходам фермеров;
Сокращение промышленности (-3,4%) — потери в три миллиарда леев и кризис производства;
Сокращение рабочих мест (-3,7%) — минус 40 000 рабочих мест в реальном секторе, при этом госаппарат увеличился на 7000 сотрудников;
Падение экспорта (-12,2%) — убытки в 493 миллионов долларов, снижение конкурентоспособности.
По словам Ионицэ, за последние четыре года Молдова получила 3,4 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, но они не привели к экономическому росту, а лишь увеличили зависимость от внешних займов.
При этом эксперт утверждает, что вместо стратегии восстановления власть продолжает надеяться на иностранное финансирование, однако без реформ, поддержки предпринимателей и снижения зависимости от импорта страна рискует увязнуть в затяжной экономической стагнации.