«Рольф»: из-за укрепления рубля начали снижаться цены на новые автомобили

«Машины, которые сейчас поступают в продажу, были оплачены в конце прошлого года, когда курс доллара крутился около 100 рублей, а периодически пробивал эту отметку. Нельзя исключать, что кто-то из производителей сейчас продает себе в убыток: так бывает, ситуация не нова», — заключил эксперт.