«Рольф»: из-за укрепления рубля начали снижаться цены на новые автомобили

Помимо Voyah, принадлежащий китайскому Chery бренд Exeed на 100 тыс. рублей опустил цены на кроссоверы RX 2024 года, а на 350 тыс. рублей — на прошлогодние VX New. Бренд Jetour тем временем ввел скидки в 150−300 тыс. рублей на кроссоверы Dashing, на 100 тыс. рублей подешевели одна из версий X70, на 150 тыс. рублей — X90 Plus, на 200 тыс. рублей — X70 Plus в комплектациях 2025 года.