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На ремонт дорог по нацпроекту в Екатеринбурге выделят более 1,5 млрд рублей

В Екатеринбурге на ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет направлено более 1,5 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Всего на ремонт дорог в городе планируется потратить 1,6 млрд руб. из регионального и городского бюджетов. Работы начнутся в мае, когда можно применять горячее асфальтирование.

В рамках нацпроекта планируется отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью более 13 км. В список вошли дублер Сибирского тракта, участки Елизаветинского шоссе, улиц Победы, Челюскинцев, Большакова, Первомайской, Бакинских Комиссаров, Таватуйской, Мамина-Сибиряка, Хохрякова, Ильича и участок проспекта Космонавтов.

Напомним, что в 2024 году завершилась реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ему на смену пришел новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» с региональной составляющей — проектом «Региональная и местная дорожная сеть».