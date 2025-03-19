Нацбанк заметно снизил курс доллара и курс евро на 19 марта

В Национальном банке установили новые курсы валют на 19 марта 2025 года, среду. В частности, понизились курс доллара и курс доллара, но потяжелел в валютной корзине российский рубль.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 19 марта, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0554 белорусского рубля, 1 евро — 3,3455 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6788 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были устанволены на вторник, 18 марта, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а курс российского рубля потяжелел. Сильнее других изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0604 белрубля, евро потерял 0,0514 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0559 белрубля.
Тем временем новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов.