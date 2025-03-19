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Нацбанк Казахстана объявил о старте продаж коллекционных монет

С 20 марта 2025 года коллекционные монеты ERÝLIK, ÙNDILIK TANYM и S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL поступят в продажу, сообщает ИА El.kz.

Источник: Нацбанк РК

Национальный банк Казахстана объявил о начале реализации новых коллекционных монет, каждая из которых посвящена национальному наследию и значимым событиям в истории страны. Монеты будут доступны для покупки на официальном интернет-магазине НБК.

Монета ERÝLIK, входящая в серию «Обряды, национальные игры Казахстана», представлена в трёх вариантах:

— Из серебра 925 пробы с радужным интерференционным покрытием. Масса — 24 г, диаметр — 37 мм, качество изготовления proof, номинал — 1000 тенге, тираж — 1000 экземпляров.

— Из мельхиора (МН 25), масса — 15 г, диаметр — 33 мм, качество brilliant uncirculated, номинал — 200 тенге, тираж — 10 000 экземпляров.

— Из нейзильбера (МНЦ 15−20), масса — 11,17 г, диаметр — 31 мм, качество uncirculated, номинал — 200 тенге, тираж — 100 000 экземпляров.

Монета ÙNDILIK TANYM из серии «Идеи мироздания» изготовлена из серебра 925 пробы с вставкой из тантала. Её характеристики: масса — 162,2 г, диаметр — 50 мм, качество proof, номинал — 2000 тенге, тираж — 500 экземпляров.

Монета S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL, посвящённая 100-летию выдающегося государственного деятеля Сагадата Нурмагамбетова, выполнена из мельхиора (МН 25). Масса — 15 г, диаметр — 33 мм, качество brilliant uncirculated, номинал — 200 тенге, тираж — 5000 экземпляров.

Продажи начнутся 20 марта 2025 года на официальном сайте интернет-магазина Национального банка Казахстана.