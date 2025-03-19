Россиянам рассказала о новых схемах мошенников с самозапретом на кредиты

Как минимум, две схемы мошенничества с самозапретом на кредиты могут использовать злоумышленники, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Мошенники могут позвонить по телефону (вероятнее всего, в мессенджерах) и заявить о необходимости установки программного обеспечения на смартфон или на компьютер для реализации права на самозапрет: Если вам поступил такой звонок, то надо сразу положить трубку. Второй вариант связан с сообщением мошенников о наличии технической ошибки на портале государственных услуг и неправильной или случайной установке самозапрета. Важно помнить, что всё устанавливается корректно, никаких ошибок за время действия самозапрета не было обнаружено. В случае такого звонка также сразу кладите трубку», — объяснил эксперт.
Экономист подчеркнул, что самозапрет на кредиты подключается бесплатно на портале государственных услуг. Также он отметил, что при необходимости получения кредита от данной опции в любой момент можно будет отказаться, ограничений на ее подключение и отключение нет.
«Самозапрет страхует от тех мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но не защищает средства, находящиеся на банковском вкладе или счёте, к которому привязана банковская карта. Злоумышленники могут по-разному маскировать свои схемы, поэтому нужно ориентироваться на содержание запрашиваемой информации, а не на предлог. Только мошенник будет звонить и просить предоставить персональные данные (пароль от портала “Госуслуги”, код из СМС, код с оборота банковской карты и любую другую информацию) или перевести денежные средства. В таком случае нужно сразу класть трубку», — добавил Балынин.
Ранее в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что первые две недели работы сервиса самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян.