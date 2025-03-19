Россиянам рассказала о новых схемах мошенников с самозапретом на кредиты

«Мошенники могут позвонить по телефону (вероятнее всего, в мессенджерах) и заявить о необходимости установки программного обеспечения на смартфон или на компьютер для реализации права на самозапрет: Если вам поступил такой звонок, то надо сразу положить трубку. Второй вариант связан с сообщением мошенников о наличии технической ошибки на портале государственных услуг и неправильной или случайной установке самозапрета. Важно помнить, что всё устанавливается корректно, никаких ошибок за время действия самозапрета не было обнаружено. В случае такого звонка также сразу кладите трубку», — объяснил эксперт.