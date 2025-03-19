ТАСС: Россия стала второй после США по доле в стоимости импорта газа ЕС в январе

В январе Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по объему импорта газа в Евросоюз (ЕС) с долей 23,6%, несмотря на полное прекращение транзита трубопроводного газа через территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные Евростата и подсчеты ТАСС.
По итогам января Россия заняла второе место по поставкам газа в ЕС с долей 23,6%, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составлял 25,2%. Так, в январе Евросоюз закупил у РФ газа на сумму около €1,9 млрд, что на 3,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 55% выше, чем в январе 2024 года.
При этом США с поставками сжиженного природного газа заняли первое место — 27,8% (€2,25 млрд). Третье место досталось Алжиру с долей 16,5% и объемами поставок в Европу на €1,33 млрд. Норвегия оказалась на четвертом месте с 12,6% и €1,02 млрд. Замыкает пятерку лидеров Азербайджан — 4,5% (€365 млн).
Ранее Bloomberg писал, что страны Европы продолжают обсуждение полного отказа от российских газа и нефти уже к началу 2027 года.