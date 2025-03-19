ТАСС: Россия стала второй после США по доле в стоимости импорта газа ЕС в январе

По итогам января Россия заняла второе место по поставкам газа в ЕС с долей 23,6%, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составлял 25,2%. Так, в январе Евросоюз закупил у РФ газа на сумму около €1,9 млрд, что на 3,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 55% выше, чем в январе 2024 года.