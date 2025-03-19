В Кольцово определили популярные авианаправления на период весенних каникул

Как ранее сообщалось, авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Элисту. Рейсы из Кольцово в Элисту начнут выполняться со 2 апреля. Вылеты планируется осуществлять раз в неделю, по средам. По новому маршруту будут курсировать самолеты Superjet-100, вместимость которых до 100 пассажиров.