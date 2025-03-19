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В Кольцово определили популярные авианаправления на период весенних каникул

В период весенних школьных каникул, которые пройдут с 24 по 30 марта, в расписание международного аэропорта Кольцово имени А. Н. Демидова, внесены несколько десятков рейсов по самым популярным направлениям для детского и семейного отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Наиболее востребованными для весенних путешествий по-прежнему остаются станут перелеты в самые значимые культурные центры России — Москву (порядка 125 рейсов) и Санкт-Петербург (более 45 рейсов) за неделю.

Также устойчивые лидерские позиции удерживают крупнейшие российские курорты — Сочи (30 рейсов за неделю) и Минеральные воды (14 рейсов).

Среди международных перелетов наибольший интерес у клиентов Кольцово вызывают Дубай и Шарджа — в эти города рейсы из Екатеринбурга будут отправляться по 2−3 раза в сутки. Также востребованы перелеты в Стамбул и Пхукет.

Как ранее сообщалось, авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Элисту. Рейсы из Кольцово в Элисту начнут выполняться со 2 апреля. Вылеты планируется осуществлять раз в неделю, по средам. По новому маршруту будут курсировать самолеты Superjet-100, вместимость которых до 100 пассажиров.