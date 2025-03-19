Озвучены тарифы на электричество в Иркутской области во второй половине 2025 года

Тема регулирования тарифов на электроэнергию в Иркутской области остается крайне чувствительной для жителей региона. Исходя из данных службы по тарифам Иркутской области, тарифы на электроэнергию будут проиндексированы от 8 до 12%, сильнее всего это затронет тех жителей региона, которые выходят за рамки льготного энергопотребления. Стало известно, что ждет потребителей во втором полугодии 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Итак, стоимость 1 кВт*ч для жителей городов Иркутской области во втором полугодии 2025 года, начиная с июля, составит 1,78 рубля. Это на 0,20 рубля дороже, чем до второго полугодия 2025 года (включительно, июнь) — тогда стоимость составляла 1,58 рубля. Речь идет о потреблении в рамках льготных порогов, для города он составляет 3900 кВт*ч (если нет в частном доме электроотопительной установки). С 3900 до 6000 кВт*ч будет 3,31 рубля.
Стоимость 1 кВт*ч для сельской местности, а также для городских жителей, у которых есть электроотопительные приборы (электрокотлы), с июля 2025 года составит 1,246 рубля против 1,106 рубля в первом. Такая ставка предусмотрена в пределах 7020 кВт*ч. В случае её превышения и до 10800 кВт*ч будет действовать тариф 2,317 рубля.
Однако в случае, если потребитель превысит повышенную норму потребления в месяц (6000 кВт*ч для города и 10800 кВт*ч для села) во втором полугодии 2025 года, то стоимость 1 кВт*ч достигнет 6,5 рубля.
Отметим, что любые изменения в тарифной политике вызывают широкий общественный резонанс, так как напрямую влияют на благосостояние людей. Недавно власти увеличили периоды действия расширенных диапазонов электропотребления. Так, с января по май и с сентября по декабрь первый диапазон составит 7 020 кВт*ч в месяц, второй — 10 800 кВт*ч. Отметим, что ранее расширенные диапазоны действовали только с января по апрель, в остальные месяцы правительством РФ первый диапазон был определен на уровне 3 900 кВт*ч, второй — 6 000 кВт*ч.
Теперь для Приангарья диапазоны 3 900 кВт*ч и 6 000 кВт*ч будут применяться лишь в летний период. Однако расширенные диапазоны действуют лишь для жилых и садовых домов с электроотоплением.
Поэтому жителям области до 1 мая 2025 года необходимо подать документы для подтверждения необходимости электроотопления в своем доме. Как сообщил директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов, при подаче документов после установленного срока будет сделан перерасчет. Однако, если потребитель за последние месяцы не оплачивал счета, то с него будет взыскана задолженность.