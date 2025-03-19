Озвучены тарифы на электричество в Иркутской области во второй половине 2025 года

Отметим, что любые изменения в тарифной политике вызывают широкий общественный резонанс, так как напрямую влияют на благосостояние людей. Недавно власти увеличили периоды действия расширенных диапазонов электропотребления. Так, с января по май и с сентября по декабрь первый диапазон составит 7 020 кВт*ч в месяц, второй — 10 800 кВт*ч. Отметим, что ранее расширенные диапазоны действовали только с января по апрель, в остальные месяцы правительством РФ первый диапазон был определен на уровне 3 900 кВт*ч, второй — 6 000 кВт*ч.