В России запустят новую программу для ветеранов спецоперации

Стартовала еще одна обучающая программа, разработанная с Корпорацией малого и среднего бизнеса и «Опорой России», под названием «СВОй бизнес». Для нас принципиально недопустим формат «обучение ради обучения». Нужно помочь ветерану или члену его семьи понять, хочет ли он этим заниматься, понимает ли всю ответственность. В таком случае мы готовы научить его азам предпринимательства, рассказать, как получить грант, льготный кредит. Планируется введение института наставничества, чтобы помочь встать на ноги. Все это очень важно. Мы хотим, чтобы повысился процент тех, кто обучился и начал свой бизнес.