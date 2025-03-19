ГК «Рост» построит в Хабаровском крае новый тепличный комплекс на 30 га

Компания «Овощи Дальнего Востока» планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью до 30 га. Благодаря его появлению в регионе будут выращивать на 47,5% больше к 2027 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».