ГК «Рост» построит в Хабаровском крае новый тепличный комплекс на 30 га

Компания «Овощи Дальнего Востока» планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью до 30 га. Благодаря его появлению в регионе будут выращивать на 47,5% больше к 2027 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инвестор — группа компаний «Рост» планирует начать строительство комплекса в третьем квартале этого года. На предприятии создадут 218 рабочих мест.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что на Дальнем Востоке выращивание овощей в теплице — одно из приоритетных направлений сельского хозяйства, в регионе действуют меры поддержки, помогающие сельхозпроизводителям снизить затраты на такое энергоемкое производство.
Председатель совета директоров компании «Рост» Сергей Рукин рассказал о планах организации на работу в Хабаровском крае. В частности, планируют выращивать популярный сорт томатов «Фламенко» и сладкие томаты черри «Медовые» и «Сладкая ягода».