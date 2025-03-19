Верфь «Звезда» не войдёт в контур Объединенной судостроительной корпорации

Сделка по вхождению приморской судостроительной верфи «Звезда» в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в управлении ВТБ) отменена, у госхолдинга нет на неё средств.
«Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет», — сказал заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП (18+) в Москве.
Отвечая на вопрос о причинах отмены сделки, банкир заявил: «Потому что у ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник, он продолжит работать. Тема закрыта» (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
В ноябре 2024 года «Роснефть» и ВТБ объявили о начале переговоров по вхождению комплекса «Звезда» в контур ОСК.
Вопрос принципиально согласован, параметры предстоящей сделки будут обсуждаться после оценки финансового состояния судостроительного комплекса, которая должна была завершиться до конца первого квартала 2025 года, говорил ранее Костин.
Отвечая тогда на вопрос о возможной сумме сделки, он напомнил, что «Роснефть» оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.
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В Приморье это важно прежде всего для проектов в судостроении и судоремонте, а также турбизнеса.
Судостроительный комплекс «Звезда» создан консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК “Роснефть”» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть». Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта «Лидер».