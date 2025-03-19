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В Хабаровском крае начался приём заявок на объёмы вылова лосося в 2025 году

Морская путина начнётся в июне.

Источник: Правительство Хабаровского края

Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края сообщил, что начался прием заявлений на объемы вылова лосося и гольцов от рыболовецких предприятий региона, с которыми заключены договоры на морские участки. Эти заявления рассмотрит комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб и выдаст рыбопромышленникам соответствующие квоты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Обычно морская лососевая путина длится в период с середины июня до середины сентября. Вылов лосося в бассейне Амура и других реках, впадающих в Охотское море и Татарский пролив, начинается во второй половине августа и длится около месяца.

Напомним, ранее ученые Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) дали прогноз, что в ходе путины 2025 года вылов лосося превысит 37,6 тыс тонн, но при этом в 2024 году объем вылова, включая море и бассейн Амура, составлял 54,6 тыс тонн.