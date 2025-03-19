Завод удобрений за $281 млн построят в Туркестане с помощью Китая

На производстве планируется наладить переработку фосфорного остатка для производства удобрений. Стоимость проекта составляет 140 млрд тенге. Мощность 1 млн тонн азотно-фосфорно-калийных удобрений и 600 тыс. тонн фосфорной селитры в год.
Как сообщили в акимате Туркестанской области, на данное время строительство завода началось. Накануне главы компаний заложили капсулу завода.
Как отметил глава региона, новый завод позволит снизить зависимость от импорта фосфорсодержащих удобрений, что окажет позитивное влияние на стабилизацию цен на продукты питания в стране.
Ввод в эксплуатацию производства запланирован на 2027 год. Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке и на экспорт в Индию, Китай и другие страны.