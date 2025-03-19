В Самарской области снизят мусорный тариф

Однако эти планы пришлось корректировать из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Еще в августе 2024 г. сотрудники ведомства выдали комитету предписание о пересмотре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, которым тогда еще был «ЭкоСтройРесурс». В частности, ведомство потребовало исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре.