Социальная направленность краевого бюджета в 2025 году будет усилена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Социальная направленность бюджета края в 2025 году должна быть усилена — такую задачу обозначил губернатор Михаил Котюков перед Минфином.
В ходе обсуждения весенней корректировки краевого бюджета с заместителем председателя Правительства Красноярского края — министром финансов Красноярского края Владимиром Бахарем, глава региона сказал: «Прошу обратить внимание на те ключевые программы, которые мы уже обсуждали. В первую очередь, это подготовка к 9 Мая. Мы принимали решение об увеличении размера выплат для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Это решение должно быть в обязательном порядке обеспечено ресурсами».
Михаил Котюков также обозначил среди приоритетных направлений бюджета: капитальный ремонт школ и детских садов, медицинских учреждений, объектов дорожного хозяйства, поддержку одарённых детей, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства края к зиме.
Как сообщил Владимир Бахарь, в первом квартале 2025 года Минфин края прогнозирует бездефицитное исполнение краевого бюджета, а также дополнительный рост до конца года доходной части бюджета. Поэтому, согласно распоряжениям Губернатора края, министерство подготовило предложения по увеличению в 2025 году расходов на образование, медицину, коммунальную инфраструктуру, рост социальных выплат и так далее.
Социальные расходы бюджета в 2025 году вырастут по отдельным направлениям — средства пойдут на выплату ежегодного пособия на подготовку детей из многодетных семей к школе. Напомним, оно увеличилось с 2 тысяч до 10 тысяч рублей, а с учётом районного коэффициента сумма выплаты составляет от 13 тысяч рублей до 18 тысяч рублей в районах Крайнего Севера.
Также обеспечена дополнительными ресурсами повышенная денежная выплата ветеранам и иным участникам Великой Отечественной войны к празднованию юбилея Победы.
Увеличится финансирование капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях края. Кроме того, предлагается увеличить расходы на улучшение экологического благополучия региона, создание инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами и площадок для накопления твёрдых бытовых отходов.
Депутаты краевого парламента рассмотрят изменения в закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов» на апрельской сессии.
В завершение встречи Михаил Котюков обратил внимание вице-премьера на финансирование мероприятий по подготовке к сезону паводков и пожаров. Он отметил, что ключевая задача — не допустить возгораний вблизи населённых пунктов и перехода огня на социально значимые объекты.
Губернатор поручил министерству финансов совместно с министерством природных ресурсов изучить вопрос и в случае необходимости увеличить объём краевого финансирования на борьбу со стихией.