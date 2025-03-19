Социальная направленность краевого бюджета в 2025 году будет усилена

В ходе обсуждения весенней корректировки краевого бюджета с заместителем председателя Правительства Красноярского края — министром финансов Красноярского края Владимиром Бахарем, глава региона сказал: «Прошу обратить внимание на те ключевые программы, которые мы уже обсуждали. В первую очередь, это подготовка к 9 Мая. Мы принимали решение об увеличении размера выплат для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Это решение должно быть в обязательном порядке обеспечено ресурсами».