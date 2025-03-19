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Теперь для кредита потребуется официальное подтверждение дохода: в Центробанке объяснили почему

Банки начнут просить официальное подтверждение дохода для получения кредита.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года российские банки должны будут требовать официальное подтверждение дохода заемщика при оформлении кредитов свыше 200 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центрального Банка РФ Александр Данилов в беседе с «Российской газетой».

«Мы синхронизировали сумму с тем законом, который вводит “период охлаждения”. И логика такая: у банков, с учетом этого периода, есть достаточно времени для того, чтобы спокойно запросить официальный доход», — пояснил Данилов.

Эксперт подчеркнул, что теперь устные подтверждения дохода и данные о расходах клиентов уйдут в прошлое, вместо этого банки будут полагаться исключительно на официальные источники.

Для подтверждения дохода можно использовать справку 2-НДФЛ, налоговые формы 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, а также справки с места работы.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что банки начнут передавать родителям информацию об операциях на картах несовершеннолетних детей.