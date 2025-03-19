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Почти 30 жителей затопленного Усть-Ишима купили квартиры в Омске

Они приобретают квартиры на средства выданных сертификатов.

Источник: Freepik

Как сообщили в министерстве строительства Омска, жители Усть-Ишимского района продолжают приобретать новое жильё после паводков взамен утраченного. Они покупают квартиры и дома на средства жилищных сертификатов, выданных Правительством Омской области.

«С начала года они приобрели 27 жилых помещений. Ещё 80 граждан определяются с выбором. Жильё можно приобрести только на территории Омской области», — отметили в министерстве строительства Омской области.

В ведомстве также подчеркнули, что пострадавшим было выдано 188 сертификатов на общую сумму 481 млн рублей.

Ранее мы писали, что на севере Омской области в Усть-Ишимском районе укрепляют берег реки Ишим. Работы проводились вблизи деревни Ашеваны, в прошлом году больше всего пострадавшей от весенней воды.