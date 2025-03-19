Почти 30 жителей затопленного Усть-Ишима купили квартиры в Омске

Как сообщили в министерстве строительства Омска, жители Усть-Ишимского района продолжают приобретать новое жильё после паводков взамен утраченного. Они покупают квартиры и дома на средства жилищных сертификатов, выданных Правительством Омской области.
«С начала года они приобрели 27 жилых помещений. Ещё 80 граждан определяются с выбором. Жильё можно приобрести только на территории Омской области», — отметили в министерстве строительства Омской области.
В ведомстве также подчеркнули, что пострадавшим было выдано 188 сертификатов на общую сумму 481 млн рублей.
Ранее мы писали, что на севере Омской области в Усть-Ишимском районе укрепляют берег реки Ишим. Работы проводились вблизи деревни Ашеваны, в прошлом году больше всего пострадавшей от весенней воды.