Хабаровская фирма не уплатила в бюджет 500 млн рублей таможенных платежей

В Хабаровске на организацию возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты более 500 млн рублей таможенных платежей при ввозе из-за границы четырех тонн куриного мяса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, руководитель фирмы организовал доставку мяса для переработки или передачи другим организациям по контракту с иностранной компанией и в 2024 году получал льготы. Но ввезенное мясо не перерабатывалось и не передавалось, и льгота применялась неправомерно. В связи с чем предприниматель не уплатил таможенные платежи на сумму более 500 млн рублей.
— Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ). Хабаровская транспортная прокуратура признала возбуждение дела законным, ход и результаты расследования находятся на контроле, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, в Хабаровске за уклонение от уплаты более 85 млн рублей налогов осуждена бывшая директор магазина. Она оштрафована на 400 тысяч рублей и выплатит 85 млн рублей по гражданскому иску.