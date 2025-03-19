Хабаровская фирма не уплатила в бюджет 500 млн рублей таможенных платежей

По версии следствия, руководитель фирмы организовал доставку мяса для переработки или передачи другим организациям по контракту с иностранной компанией и в 2024 году получал льготы. Но ввезенное мясо не перерабатывалось и не передавалось, и льгота применялась неправомерно. В связи с чем предприниматель не уплатил таможенные платежи на сумму более 500 млн рублей.