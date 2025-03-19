Глава СКР заинтересовался переносом срока расселения аварийного дома в Перми

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
С жалобой о нарушении жилищных прав обратилась одна из жительниц города. Малообеспеченная женщина с несовершеннолетним ребенком проживает в квартире дома по улице Лядовской. Здание является 1961 года постройки и на сегодняшний день находится в непригодном состоянии. По словам заявительницы, в доме разрушаются конструкции, прогнили деревянные элементы, а в некоторых квартирах и подъездах произошли обрушения межэтажных перекрытий. Кроме того, помещения регулярно затапливает, в них наблюдается сырость и плесень.
В 2017 году здание было признано аварийным. Однако срок расселения дома перенесли с 2023 на 2030 год. Жильцы опасаются полного обрушения аварийного дома. Многочисленные обращения результатов не принесли.
Сейчас по данному факту следователи проводят процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.