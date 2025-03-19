Глава СКР заинтересовался переносом срока расселения аварийного дома в Перми

С жалобой о нарушении жилищных прав обратилась одна из жительниц города. Малообеспеченная женщина с несовершеннолетним ребенком проживает в квартире дома по улице Лядовской. Здание является 1961 года постройки и на сегодняшний день находится в непригодном состоянии. По словам заявительницы, в доме разрушаются конструкции, прогнили деревянные элементы, а в некоторых квартирах и подъездах произошли обрушения межэтажных перекрытий. Кроме того, помещения регулярно затапливает, в них наблюдается сырость и плесень.