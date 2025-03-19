Проблемное жилье переезжает за город

Как сообщило правительство Ленобласти 18 марта, у молодых семей появилась возможность использовать эскроу-счета на строительство своего дома по областной программе улучшения жилищных условий. Эта программа действует в регионе уже несколько лет и заключается в возможности для граждан взять кредит на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях под 8% годовых. Новое постановление правительства Ленобласти дает молодым семьям возможность использовать эскроу-счета при строительстве частного дома в рамках программы. Для участия в ней молодые семьи должны отвечать нескольким требованиям: жить в регионе не менее пяти лет, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь земельный участок. Дом собираются оформлять в равных долях на всех членов семьи. За три года программой воспользовались 350 семей, рассказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.