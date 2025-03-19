В Нижнем Тагиле начали готовить проводников для уральской железной дороги

В Нижнем Тагиле начал функционировать пункт подбора и подготовки проводников для пассажирских поездов на железной дороге Урала. В соответствующем подразделении местные проводники смогут пройти подготовку к рейсу в одном месте в режиме «одного окна».
— При выходе на работу проводники пассажирского вагона могут пройти весь цикл предрейсовой подготовки непосредственно в городе, где проживают. И далее организованно следовать в Екатеринбург и Челябинск для заступления в рейс, — передает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Аналогичные пункты также появились в Кургане и Златоусте. Благодаря ним появится более 300 рабочих мест, а проводники смогут выходить на рейсы, проживая в указанных городах.
Обучение, проводимое в пункте подбора, длится пять недель. Будущие проводники освоят правила технической эксплуатации железных дорог, безопасность движения поездов, устройство пассажирского вагона, правила техники безопасности и другие важные для работы дисциплины.