В Нижнем Тагиле начали готовить проводников для уральской железной дороги

— При выходе на работу проводники пассажирского вагона могут пройти весь цикл предрейсовой подготовки непосредственно в городе, где проживают. И далее организованно следовать в Екатеринбург и Челябинск для заступления в рейс, — передает пресс-служба Свердловской железной дороги.