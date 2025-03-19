«Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей». Новый премьер Турчин сказал о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами

Новый премьер-министр Александр Турчин в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказался о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами.
Глава белорусского правительства, говоря про корректировку системы ценообразования, уточнил, что в момент формирования новой формулы, нужно определить тот перечень товаров, цены на которые больше всего волнуют белорусов. Турчин рассказал о проведении исследования по Минской области, где в лидерах оказались лекарственные препараты, одежда, свинина и мясо птицы.
Премьер-министр, отвечая на вопрос, будет ли отмена ценового регулирования, которое было введено постановлением № 713, уточнил, что случится уменьшение перечня товаров с регулируемыми ценами.
— Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей. То, о чем говорил президент, — подчеркнул Александр Турчин.
По его словам, в рамках данного перечня необходимо задать какие-то рамки или же параметры субъектам хозяйствования, чтобы производитель не ходил в облисполком за каждым согласованием. Он пояснил, что есть некие заданные параметры, в рамках которых субъект работает и в том случае, если он за данные параметры выходит, то тогда требуется некое согласование.
— Все равно торговые надбавки по этому перечню останутся регулируемые, будут изменения для импортеров. Но мне кажется, когда мы подойдем к оптимальному кругу регулируемых товаров, многие вещи сами собой придут в нормальное состояние, — высказал мнение премьер-министр.
Турчин отметил, что суть высказываний президента Беларуси о справедливости цены заключается в том, чтобы данная справедливость была для всех категорий, участвующих в процессе.
— Не только для нас с вами как потребителей, но и для производителя, торговли.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что формулу справедливого ценообразования выработают к 1 апреля: «Которая ни предпринимателей, ни потребителей давить не будет».
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