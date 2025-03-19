«Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей». Новый премьер Турчин сказал о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами

По его словам, в рамках данного перечня необходимо задать какие-то рамки или же параметры субъектам хозяйствования, чтобы производитель не ходил в облисполком за каждым согласованием. Он пояснил, что есть некие заданные параметры, в рамках которых субъект работает и в том случае, если он за данные параметры выходит, то тогда требуется некое согласование.