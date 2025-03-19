Мэрия Владивостока ставит на 12 двоек

Бассейновый блок, высотой от 18,5 до 22 метров, будет двухэтажным и разместит бассейн размером 25×16 метров с вышками для прыжков. Здесь предусмотрены зрительские трибуны, раздевалки, душевые, массажные кабинеты и сауны.

Здание оснастят современными системами шумоизоляции, а его фасад будет комбинированным — с использованием стекла, металла и плитки. Окна и витражи выполнят из алюминиевого профиля с энергосберегающим покрытием. В помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечат естественное освещение, а технические и вспомогательные зоны оснастят искусственным светом.