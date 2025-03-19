Мэрия Владивостока ставит на 12 двоек

Проект будущего спорткомплекса уже готов, включая техническую документацию, экспертные заключения и детализированную подеревную съемку. Подрядчика планируют определить в начале апреля. Согласно условиям контракта, подрядная организация должна не только возвести здание, но и благоустроить прилегающую территорию, включая парковочные зоны.
Работы должны стартовать уже в этом году, а завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года. Часть уже существующего здания сейчас оценивается как «ограниченно-работоспособное». Однако часть конструкций признана пригодной к эксплуатации. Перед началом строительства предстоит демонтаж законсервированных и аварийных элементов.
По проекту будущий спорткомплекс будет представлять собой здание сложной формы, с переменной этажностью и размерами 181,5×53,4 метра. Его максимальная высота достигнет 22,9 метра. ФОК будет разделен на четыре функциональных блока: ледовую арену, универсальный центральный корпус, зал универсального назначения и бассейн с трибунами.
Ледовый блок, имеющий два и три этажа, разместит арену размером 60×30 метров с трибунами на 799 зрителей. В подтрибунных помещениях расположатся раздевалки, душевые, гардеробы, помещения для инвентаря, комната первой медицинской помощи, тренерские кабинеты, административные помещения, кафе и технические зоны.
Центральный корпус будет четырехэтажным, с высотой этажей от 3,9 до 4,52 метра. В нулевой отметке предусмотрены раздевалки для массового катания, прокат коньков, гардеробы для персонала, зоны отдыха и кафе. В вестибюле разместятся кассы, магазин спортивных товаров, комнаты охраны, административные кабинеты, медицинский пункт и технические помещения. На следующих этажах планируется разместить залы единоборств, тренажерные зоны, универсальный спортивный зал с трибунами на 492 места. Последний этаж — технический.
Бассейновый блок, высотой от 18,5 до 22 метров, будет двухэтажным и разместит бассейн размером 25×16 метров с вышками для прыжков. Здесь предусмотрены зрительские трибуны, раздевалки, душевые, массажные кабинеты и сауны.
Здание оснастят современными системами шумоизоляции, а его фасад будет комбинированным — с использованием стекла, металла и плитки. Окна и витражи выполнят из алюминиевого профиля с энергосберегающим покрытием. В помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечат естественное освещение, а технические и вспомогательные зоны оснастят искусственным светом.
В планах у местных властей организовать в ФОКе спортивные секции: хоккей, фигурное катание, шорт-трек, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, волейбол, баскетбол, теннис, борьбу, бокс, гимнастику, а также реабилитационные тренировки для маломобильных групп населения.
Максимальное количество посетителей сможет достигать 1441. Спорткомплекс будет работать с 8:00 до 22:00, без выходных, в две смены по 8 часов. В штате учреждения предусмотрено 157 сотрудников, включая 28 тренеров, 12 медицинских работников, 76 технических специалистов и 41 администратора. Кафе и кафетерий обеспечат работой 47 человек.
Напомним, что ФОК в Снеговой Пади планировали построить более 10 лет тому назад, однако стройка остановилась, а здание законсервировали. Несколько мэров пытались достроить здание. Последняя попытка — по зданию подписали концессионное соглашение несколько лет назад, однако концессионер так и не приступил к работам. Позже договор был расторгнут.