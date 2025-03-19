Руины «МАНа» в центре Волгограда снесут за 980 тыс. рублей

Ранее сообщалось, что волгоградцев возмущает вид руин на месте бывшего магазина «МАН» в центре города вблизи ЖД вокзала и собора Александра Невского. Снос торгового павильона на улице Гоголя, 5 вблизи собора Александра Невского начался в конце февраля текущего года. Этому предшествовали многочисленные судебные разбирательства. Администрация поясняла, что торговый павильон признан некапитальным сооружением и не включен в действующую схему размещения НТО, поэтому был инициирован вопрос о его демонтаже.