Руины «МАНа» в центре Волгограда снесут за 980 тыс. рублей

Как сообщает V102.RU, выбирать пришлось из пяти заявок, которые поступили от желающих снести останки павильона.
В результате победителем был признан участник, который предложил наименьшую цену — 980 тысяч рублей.
Напомним, что начальная цена работ была указана в сумме 1 миллион 324 тысячи рублей. Получается, что заказчику конкурса — МБУ «Волгоградзеленхоз» — удалось сэкономить 344 тысячи рублей.
В настоящее время размещен протокол итогов определения исполнителя работ, но в нем участники отображены под номерами. Более подробная информация о подрядчике появится после заключения с ним контракта. Работы по демонтажу фундамента нужно будет выполнить за 5 дней после заключения такого договора.
Ранее сообщалось, что волгоградцев возмущает вид руин на месте бывшего магазина «МАН» в центре города вблизи ЖД вокзала и собора Александра Невского. Снос торгового павильона на улице Гоголя, 5 вблизи собора Александра Невского начался в конце февраля текущего года. Этому предшествовали многочисленные судебные разбирательства. Администрация поясняла, что торговый павильон признан некапитальным сооружением и не включен в действующую схему размещения НТО, поэтому был инициирован вопрос о его демонтаже.