Объем двусторонней торговли Казахстана и Китая составил $43,8 млрд

Эти данные озвучили на заседании казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в Пекине. Делегацию Казахстана возглавил первый зампремьера Роман Скляр.
На мероприятии стороны обсуждали создание благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепление транспортной взаимосвязанности двух стран, реализацию совместных инвестпроектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.
Тут же подписали протокол 12-го заседания и документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.
На встрече с компаниями КНР делегация обсудила перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане в сферах углехимии, автомобилестроения, глубокой переработки сельхозпродукции и ВИЭ.
Роман Скляр призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.