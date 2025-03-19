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Объем двусторонней торговли Казахстана и Китая составил $43,8 млрд

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Объем двусторонней торговли Казахстана и Китая составил 43,8 миллиардов долларов в 2024 году.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

Эти данные озвучили на заседании казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в Пекине. Делегацию Казахстана возглавил первый зампремьера Роман Скляр.

На мероприятии стороны обсуждали создание благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепление транспортной взаимосвязанности двух стран, реализацию совместных инвестпроектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.

Тут же подписали протокол 12-го заседания и документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.

На встрече с компаниями КНР делегация обсудила перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане в сферах углехимии, автомобилестроения, глубокой переработки сельхозпродукции и ВИЭ.

Роман Скляр призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.