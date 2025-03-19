Объем двусторонней торговли Казахстана и Китая составил $43,8 млрд

На мероприятии стороны обсуждали создание благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепление транспортной взаимосвязанности двух стран, реализацию совместных инвестпроектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.