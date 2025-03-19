Жители развивающегося микрорайона Владивостока мечтают о новых дорогах

Речь идёт о стремительно развивающемся районе Зелёный угол в столице Приморья. Глава Владивостока Константин Шестаков посетил объект, где возобновлены работы по обустройству выезда из микрорайона на трассу Седанка-Патрокл. Планируется завершить работы до конца ноября, что станет долгожданным событием для жителей улиц, страдающих от дорожных заторов.
Жители Зелёного бульвара и соседних улиц Нейбута, Ладыгина, Ватутина, Кузнецова и других с нетерпением ждут завершения работ. Дорожные заторы, ставшие традиционными, значительно ухудшают качество жизни. Новость о возобновлении работ быстро распространилась через официальные источники и Telegram-паблики.
На канале микрорайона «71 и 64 микрорайон и не только. Владивосток» горожане активно обсуждают предстоящие изменения. Некоторые считают, что двух полос будет недостаточно для разгрузки района, другие мечтают о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры.
Пользователи Telegram-канала высказывают разные мнения: одни надеются на улучшение ситуации, другие сомневаются в эффективности проекта, учитывая большое количество новостроек и интенсивный трафик. Некоторые предлагают рассмотреть возможность строительства двух дорог — одной на выезд, другой на въезд — в разных точках въезда-выезда.
Жители микрорайона сходятся во мнении, что долгожданную дорогу ждали несколько лет. Им остаётся лишь подождать до конца осени, когда они смогут оценить эффективность новой транспортной артерии.