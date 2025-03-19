Жители развивающегося микрорайона Владивостока мечтают о новых дорогах

На канале микрорайона «71 и 64 микрорайон и не только. Владивосток» горожане активно обсуждают предстоящие изменения. Некоторые считают, что двух полос будет недостаточно для разгрузки района, другие мечтают о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры.