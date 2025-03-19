Нижегородцы обсудили строительство нового ЖК в Верхних Печерах

Некоторые нижегородцы опасаются, что школа и детсад могут остаться лишь на бумаге, так как их строительство запланировано на последнем этапе без указания конкретных сроков. Жители считают, что новые дома увеличат нагрузку на уже существующие образовательные учреждения, которые и так переполнены. В связи с этим участники слушаний предложили выдавать разрешение на строительство только в том случае, если социальные объекты будут возведены в первую очередь.